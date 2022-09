Jogadores da base perdem espaço após chegada de atletas 'mais rodados' ao Bahia

A rotatividade no time titular do Bahia tem sido alta na Série B do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, em nenhum deles o técnico Enderson Moreira repetiu a escalação, seja por lesão ou opção técnica. Apesar das constantes mudanças, os jogadores formados nas categorias de base do clube perderam espaço e foram “esquecidos” nas rodadas recentes.

Entre os casos mais emblemáticos estão o meia Gregory e o atacante Everton. O primeiro foi o herói do Bahia ao marcar o gol de empate contra o Vila Nova, em Goiânia, na reta final do primeiro turno. Mesmo com o bom momento, o jogador de 21 anos deixou de ser opção até no banco de reservas.

A última vez que Gregory esteve em campo foi na derrota para o Cruzeiro por 1x0, no Mineirão, na abertura do returno. Ele entrou aos 38 minutos do segundo tempo. Depois disso, o jogador foi relacionado apenas para o confronto com o Ituano, na Fonte Nova, mas não saiu do banco de reservas.

Outro que parecia pedir passagem é o atacante Everton. Sempre participativo quando acionado por Enderson, ele anotou um dos gols no triunfo por 3x0 sobre o Náutico na Fonte Nova. O prata da casa ganhou minutos nos confrontos com CSA, Sampaio Corrêa e Ituano, porém foi preterido na sequência por Igor Torres e Raí. A última vez que ele foi relacionado foi na vitória de 3x1 sobre o Tombense, só que também não entrou em campo.

Atacante Everton comemora gol marcado sobre o Náutico (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A perda de espaço dos jogadores da base tem relação direta com a chegada de novos atletas durante a janela de transferências do segundo semestre. O tricolor contratou sete para encorpar o elenco no período.

O lateral direito André, por exemplo, estava consolidado entre os titulares e perdeu a posição para Marcinho. O garoto de 18 anos segue como alternativa e foi titular no empate contra o Criciúma. A chegada de Marcinho, por sinal, provocou uma reação em cadeia. Se André, que era o titular, foi para o banco, Douglas Borel sumiu da lista de relacionados.

Jogador mais utilizado na lateral direita este ano, Borel soma 34 jogos entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Ele não participa de uma partida desde a vitória sobre o Guarani, fora de casa, no dia 16 de julho, antes de Marcinho chegar. A última vez que esteve no banco de reservas foi diante do Náutico.

No mesmo cenário, podem ser citados ainda o volante Miqueias e o meia Patrick Verhon. Enquanto Patrick participou de apenas um jogo pela equipe profissional, Miqueias chegou a ser presença constante no banco de reservas, contudo também deixou de ser relacionado. Essa dupla, no entanto, nunca foi cotada para o time titular.

JUSTIFICATIVA

Após a derrota para a Ponte Preta, em Campinas (SP), Enderson Moreira foi questionado sobre a ausência de alguns atletas e afirmou que conta com todos que integram o elenco.

“Nós contamos com todo mundo à disposição. O que a gente tem feito é, dentro daquilo que a gente vai para um jogo, aquelas possibilidades que são melhores [...] Essas questões são normais dentro do elenco, daquilo que a gente tem de possibilidade”, disse.

Com a folga na tabela, o Bahia ganhou 11 dias de preparação para o confronto com o Operário-PR, dia 24, na Fonte Nova. Enderson Moreira já sabe que o time titular terá pelo menos uma mudança porque Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo.

O Esquadrão pode ter outra novidade à disposição. O atacante Caio Vidal está recuperado de lesão no tornozelo e treinou normalmente com o elenco nos últimos dias. Contratado do Internacional, ele ainda não estreou com a camisa tricolor.