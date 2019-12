Jogadores do Bahia lamentam derrota no último jogo

A vitória do Fortaleza sobre o Bahia, neste domingo (8), por 2x1, no Castelão, jogou água fria no plano do Esquadrão, que queria terminar a Série A da melhor forma possível. Após a derrota, jogadores do time baiano lamentaram o resultado.

“A gente queria ganhar. Sabíamos que não ia ter Libertadores, mas queríamos terminar em nono, só que isso não foi possível”, afirmou o lateral Moisés, que analisou o Esquadrão bem na partida, apesar do triste fim. “Fizemos um bom jogo, tivemos chance. Até poderíamos sair no intervalo com 2x1 ou 3x1. Segundo tempo também. Fortaleza não chegou muito, Douglas não teve muito trabalho. Mas, quando chegaram, concluíram em gol”, falou, em entrevista à Rádio Metrópole.

Para o goleiro Douglas, o jogo mostrou um bom desempenho do futebol regional. “Foi um grande jogo, duas equipes buscando o triunfo. Um duelo deste tamanho mostra a força e o crescimento do futebol nordestino. Neste ponto, fico feliz”, comentou.

Segundo Ronaldo, o foco, agora, é olhar para 2020. “A gente veio para terminar o campeonato da melhor forma possível. A gente fez um campeonato muito bom, tivemos uma caída durante um tempo. Depois voltamos. Perdemos jogos bobos. Mas fizemos o possível. Independentemente do resultado, a gente lutou até o final. Grupo comprometido. Tenho muito orgulho de trabalhar com esse grupo. Vamos continuar. O Bahia está com um planejamento excelente, é o caminho para conseguir coisas boas lá na frente”.