Jogadores do Bahia lamentam 'detalhe' que originou gol do Grêmio

‘Detalhe’ foi a palavra mais dita pelos jogadores do Bahia na saída de campo nesta quarta-feira (17). Todos caracterizaram o erro de marcação de Moisés no gol do Grêmio como isso: um detalhe que definiu a vaga.

Nesta quarta o tricolor perdeu para o Grêmio na Arena Fonte Nova por 1x0 e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. O gol solitário de Alisson saiu aos 18 minutos da etapa final.

“O professor falou várias vezes para a gente: (se o jogador) escapou, mata a jogada. Não pode deixar ele dominar com facilidade. A gente vacilou num lance bobo e tomou o gol. No outro jogo (de ida) foi assim também. Temos que ficar atentos aos mínimos detalhes”, disse o zagueiro Juninho.

“Foi uma bobeira nossa num detalhe. O cara (Alisson) dominou ali na esquerda, tirou dois ou três nossos e chutou de esquerda. Ele é até destro, mas acertou um belo chute de esquerda”, comentou o volante Elton.

Alisson foi o autor do único gol gremista na partida (Foto: Arisson Marinho / CORREIO)

Essa foi a terceira eliminação do Bahia em 2019, mas foi a competição em que o clube teve melhor participação. Antes, havia sido eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e na primeira fase da Sul-Americana.

Apesar da queda, o Bahia se consolidou pelo segundo ano consecutivo entre os oito melhores times da Copa do Brasil. No ano passado o tricolor havia caído também nas quartas de final, mas para o Palmeiras.

Em 2018, porém, o Esquadrão largou das oitavas de final por ser o então campeão da Copa do Nordeste. Neste ano, caminhou desde a primeira fase.

Na visão dos jogadores, a boa campanha uniu torcida e equipe. Agora, falta colher o resultado na Série A, competição que resta ao time.

“Perdemos por um detalhe. Contra o Grêmio, nos dois jogos, tivemos chances. Estamos evoluindo. Agora é levantar a cabeça porque temos o Brasileiro pela frente. Com a equipe confiante no nosso esquema de jogo e a torcida confiante assim, podemos fazer um belo trabalho. É unir a gente e seguir”, disse Gregore.

“Quero parabenizar a torcida pelo apoio deles. Não só hoje, mas em todos os jogos. No futebol, essas coisas (eliminações) acontecem. Temos jogos competitivos um atrás do outro. É qualificar elenco, trabalhar sério e focar no Brasileiro. Vamos brigar por coisas grandes”, disse Lucas Fonseca.

O tricolor enfrenta no sábado (20), às 17h, o Cruzeiro, na Fonte Nova. O duelo é válido pela 11ª rodada da Série A.