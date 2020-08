Jogadores do Vitória analisam triunfo sobre o Sampaio Corrêa

Autor do gol do Vitória no triunfo de 1x0 sobre o Sampaio Corrêa, neste sábado (8), pela estreia da Série B, o lateral esquerdo Thiago Carleto analisou o resultado positivo do rubro-negro. Para ele, faltou ao time um pouco mais de atitude e tranquilidade para ampliar o placar e não sofrer tanto como aconteceu no segundo tempo.

"No primeiro tempo a gente propôs. A gente fez o gol e ficou um pouco moroso, trocando bola dentro de campo. Dentro de casa a gente precisa agredir um pouco mais, para quando pegar o adversário saber sufocar um pouco eles", afirmou o jogador rubro-negro.

Quem também comentou o resultado foi o atacante Mateusinho. De acordo com ele, o Leão agora tem que aprender com os erros e focar no próximo duelo. "A gente pôde fazer um ótimo primeiro tempo. Demos umas brechas para o adversário... Agora vamos pensar no proximo jogo e trabalhar em cima dos erros para que sejam o mínimo possivel dentro de campo", avaliou.

O Vitória agora descansa e se prepara para o duelo diante do Figueirense, terça-feira (11), às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC. O adversário, por sinal, estreou com derrota na Segundona com placar de 3x1 para o Operário-PR.