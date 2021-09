Jogadores do Vitória festejaram afastamento de Paulo Carneiro, diz Fábio Mota

Um áudio do presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, gravado e compartilhado através de aplicativo de celular, vazou nas redes sociais. Nele, o dirigente rubro-negro afirma que os jogadores do elenco festejaram o afastamento do presidente Paulo Carneiro.

“Eu, como presidente do Conselho, por dever, liguei para o Alex (Brasil, diretor de futebol), para dar tranquilidade a ele. Disse a ele que o Conselho estava fechado com o elenco. Ele (Paulo Carneiro) não conversou com ninguém. E mais, os jogadores comemoraram o afastamento dele”, afirmou Fábio Mota na gravação.

Funcionários que preferem não se identificar relataram que, ao chegar à Toca do Leão, o técnico Wagner Lopes pediu a Paulo Carneiro que deixasse de frequentar o vestiário.

Paulo Carneiro não quer conceder entrevistas. A decisão pelo afastamento dele do cargo por 60 dias se deu durante reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada na última quinta-feira (2). Nela, foi aprovado o parecer da Comissão de Ética que aponta indícios de gestão temerária. O estatuto prevê que o vice-presidente, Luiz Henrique, assume a função temporariamente.