Jogadores do Vitória lamentam nova derrota na Série B: 'Falhamos'

O roteiro que parecia não se repetir voltou como um carma para o torcedor do Vitória. Na noite desta terça-feira (23), o Leão voltou a perder pela Série B, dessa vez caiu para o Londrina, por 3x1, no estádio do Café, e segue afundado na zona de rebaixamento. Após a partida, os jogadores do Leão lamentaram mais um revés no Brasileirão, o oitavo em 11 jogos no torneio. Para o meia Felipe Gedoz, que marcou um gol de falta, o time precisa se concentrar para não repetir os mesmos erros.

"Foi desatenção nossa, estávamos bem o primeiro tempo inteiro. No final do primeiro tempo, a gente tinha que estar atento ao rebote, sabíamos que o Anderson é um cara que chuta bem. Mas agora paciência... Sábado já tem outro jogo e vamos buscar acertar o que erramos", disse ele.

O meia Nickson reforçou o coro. Ele entrou no segundo tempo e não conseguiu mudar a situação do rubro-negro. Para ele, o Vitória sofreu um apagão no segundo tempo. "Falhamos. Não pode tomar esses dois gols que tomamos. Fizemos um bom primeiro tempo, tomamos um gol de fora da área que foi uma sorte também... é trabalhar para fazer melhor no próximo jogo", afirmou ele.

Com sete pontos, o Vitória ocupa a 18ª colocação da Série B do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O time está a quatro pontos do Vila Nova, primeiro fora do Z4. O próximo compromisso do rubro-negro será contra a Ponte Preta, no próximo sábado (27), às 16h30, no Barradão.