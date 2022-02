Jogo da Discórdia coloca 'fogo no parquinho' no BBB 22

Há algumas semanas, o "Big Brother Brasil 22" tem recebido o adjetivo "morno" para definir o ritmo de jogo entre os participantes. Após Tiago Abravanel questionar se é preciso que os integrantes briguem entre si para que a dinâmica fique atraente para o grande público e os colegas da casa titubearem nos momentos de conflito, é evidente a tentativa de Boninho e Tadeu Schmidt de movimentar as intrigas.

O apresentador do "BBB 22" tem sido mais incisivo nas intervenções ao vivo com os brothers, sobretudo no jogo da discórdia, que ocorre às segundas-feiras. Não é raro Tadeu chamar atenção dos participantes para dizerem algo negativo, enfaticamente, na gincana.

Na noite desta segunda-feira, 7, não foi diferente e os ânimos ficaram acirrados no intitulado Jogo da Discórdia. A já iniciada discussão entre a cantora Maria e o ator Arthur Aguiar ficou ainda mais em evidência e internautas começaram a questionar a conduta da artista durante a dinâmica.

Ao colocar algumas placas em Arthur, Maria teria dado um "suposto tapa" na testa do colega. "Ah, já fica com essa placa mesmo ('jogo sujo'), tanto faz", afirmou a cantora ao fixar a ficha no colega.

Internautas levantaram a questão se teria sido agressão. Outros espectadores ironizaram a revolta de quem considerou a atitude como uma agressão.

Para movimentar mais a dinâmica do "BBB 22", Boninho decidiu colocar a clássica "Casa de Vidro" dentro do reality, com dois novos participantes, que só entrarão no programa com a votação do público, a partir da sexta-feira.

O resultado somente será divulgado no próximo domingo. Caso entre, a dupla está imune e tem direito a um voto conjunto em alguém da casa.