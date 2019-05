Jogo da Série A terá uma mulher como árbitra após 14 anos

Edina Alves será a árbitra da partida entre CSA e Goiás, marcada para segunda-feira (27), pela Série A do Brasileirão. A escalação da paranaense representa um momento histórico para o futebol brasileiro. Após quase 14 anos, uma mulher voltará a apitar um jogo da primeira divisão nacional.



A última partida da Série A arbitrada por uma mulher foi em 2005, no duelo entre Fortaleza e Paysandu, pelo segundo turno. A responsável foi Silvia Regina, que acompanhará de perto o confronto de agora, válido pela sexta rodada. A ex-árbitra será a supervisora do VAR (árbitro assistente de vídeo) no estádio Rei Pelé, em Maceió.



A escalação de Edina foi apontada por Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, como um marco para a arbitragem brasileira. Mas, além disso, como um momento merecido pela árbitra paranaense. "Eu só consigo ver meus árbitros como pessoas iguais. Acho que ela serve como exemplo não só para mulheres, mas para todos. Edina era bandeira, abriu mão do escudo da FIFA, de árbitra internacional, porque tinha o sonho de ser árbitra central. Então, ela voltou às categorias de base, começou a apitar na base, largando o escudo internacional de auxiliar. Ela já conseguiu alcançar o quadro internacional como árbitra central e, hoje, está chegando na Série A. Para mim, ela é um exemplo para todo mundo" destacou Gaciba.



Ao lado de Edina, estará a assistente Neuza Back, que irá com ela para a Copa do Mundo, a ser realizada na França de 7 de junho a 7 de julho. Tatiane Camargo, a auxiliar que completa o trio brasileiro do Mundial feminino, está se recuperando de uma lesão e não foi escalada. O outro assistente será Emerson Augusto de Carvalho.