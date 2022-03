Jogo da Ucrânia contra Escócia, pela repescagem da Copa, é adiado

A partida da Ucrânia contra a Escócia, pela repescagem europeia da Copa do Mundo do Catar, está adiada. Nesta terça-feira (8), a Fifa confirmou que o duelo, inicialmente marcado para o dia 24 de março, em em Glasgow, ganhará nova data. A entidade acatou o pedido feito pela federação ucraniana de futebol, após a invasão da Rússia.

A própria seleção escocesa já havia oferecido apoio à oponente, e se mostrado disponível para reagendar o jogo. A associação do país vinha mantendo contato com a Uefa e a Fifa, e sugeriu o adiamento para que a Ucrânia tenha tempo de se preparar adequadamente.

O duelo entre Escócia e Ucrânia faz parte dos playoffs das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A previsão é de partida única, e quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre País de Gales e Áustria. O campeão do minitorneio fica com uma vaga no Mundial, que será disputado entre novembro e dezembro.

A Fifa também confirmou a classificação da Polônia para a fase final da repescagem. A seleção, que tem como principal destaque o artilheiro Robert Lewandowski, enfrentaria a Rússia na semifinal dos playoffs. A rival, porém, foi excluída da competição, como medida de retaliação por causa da invasão à Ucrânia.

Por outro lado, a federação de futebol da Rússia (RFU) entrou, nesta terça-feira (8), com um pedido no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra os banimentos recebidos por seus clubes e seleções em competições internacionais. A entidade pede que as equipes sejam reintegradas nos respectivos torneios que disputavam antes das suspensões.