'Jogo de cachorro grande, vence no detalhe', lamenta Dado Cavalcanti

Depois de dois triunfos seguidos no Brasileirão, Dado Cavalcanti amargou derrota por 1x0 para o São Paulo, na noite deste sábado (10), no Morumbi. Após o apito final, o técnico do Bahia analisou a partida e comentou as ausências do zagueiro Juninho, que tem proposta do Midtjylland, da Dinamarca, e do meia Daniel, suspenso.

"Jogo de cachorro grande, geralmente vence no detalhe. Esse detalhe, mais uma vez, pesou a favor de nosso adversário. A gente lamenta demais. Entendíamos o jogo difícil que enfrentaríamos, a marcação alta do adversário. Tivemos duas trocas na equipe que vinha jogando, estreia do Ligger que fez um jogo muito regular, muito tranquilo. Mudança com a saída do Daniel pesou um pouquinho"

Dado Cavalcanti também falou sobre o fato do Bahia ter finalizado pouco no jogo. O tricolor até registrou lances perigosos no primeiro tempo, a exemplo da bola no travessão de Thaciano, mas não conseguiu criar na etapa final, quando o adversário cresceu no jogo. O único gol foi marcado por Liziero aos 46 minutos do 2º tempo.

"Sabíamos que seria um jogo de poucas chances. Tivemos poucas chances também no primeiro tempo. Se faz necessário dizer que, mesmo com muita posse no primeiro tempo, o São Paulo não finalizou no gol. No segundo tempo cedemos mais espaços, a gente perdeu mais força para sair na velocidade, na profundidade. O adversário se posicionou melhor. É entender um pouco mais o que produzimos para vencer essa defesa e deixar guardada para utilizar no jogo da volta".

Dado pontuou que a posse de bola do adversário durante todo o jogo gerou bastante dificuldade à defesa tricolor. "Hoje sabíamos da dificuldade de manter a posse, principalmente pela forma que o São Paulo marca, trabalha com pressão na bola. Sofremos mais do que em condições normais. Isso pesou. Tivemos menos a posse, o São Paulo agrediu mais a nossa defesa".

Outro aspecto observado pelo treinador e apontado como dificultador foi a marcação imposta pelo adversários aos homens que jogam pelo lado direito do campo. "Temos a referência pelo lado direito, esse diferencial, essa dupla, Rossi achando Nino, Nino achando Rossi. Quando a gente é bem marcado, como fomos hoje, isso pesou pelo campo inteiro".

O resultado manteve o Esquadrão na 6ª colocação da Série A do Brasileiro, com 17 pontos. O São Paulo subiu duas posições e está em 14º lugar, com 11 pontos. Como a 11ª rodada ainda será finalizada no domingo (11), pode haver mudança na tabela de classificação.

O Bahia terá a semana inteira para treinar e só volta a entrar em campo no domingo (18), às 18h15, quando recebe o Flamengo, em Pituaçu, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o volante Jonas desfalca o tricolor.