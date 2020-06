Jogo de tabuleiro ensina crianças a se prevenir contra o coronavírus

Quem tem filhos e tem passado a fase de isolamento social com os pequenos esm casa sabe que não está sendo fácil. Com as aulas suspensas, as crianças têm passado mais tempo ociosas e o resultado é mais agitação e aumento da ansiedade. Pensando nisso, o grupo de Comunicação da rede CoVida se uniu em uma força tarefa para produzir um jogo de tabuleiro educativo para que os responsáveis e os filhos pudessem brincar juntos.

Além de diversão, o passatempo pode ser grande aliado para turbinar o cérebro, melhorar a capacidade de foco, concentração, memória e raciocínio. O jogo foi idealizado pela jornalista e coordenadora do grupo de Comunicação da rede CoVida Karina Costa e desenvolvido por Gilson Rabelo, design gráfico e colaborador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs).

Com a ideia em mente, a maior dificuldade, segundo Gilson, foi colocar em prática o projeto, visto que a rede de ilustradores ainda está em formação. A execução do jogo foi possível com a chegada das ilustradoras e jornalistas colaboradoras Beatrice de Melo e Gabriela Carvalho.

Todas as informações acerca do novo coronavírus foram cuidadosamente checadas no site do Ministério da Saúde. O objetivo foi unir aprendizado, informações confiáveis e muita diversão para as famílias.

Como jogar?

A ideia é que o tabuleiro seja impresso para o jogo. Ganha quem voltar primeiro para casa após completar todo o caminho. Crianças e adultos já alfabetizados estão aptos para o jogo.

“Antes de começar, cada jogador deve escolher algo para lhe representar no tabuleiro. Pode ser uma tampa de garrafa ou um grão de comida. Cada jogador, na sua vez, lança o dado para saber quantas casas deve andar. Se você parar em um número, passe a vez. Se parar no vírus, siga as instruções, e depois passe a vez", explica a jornalista Alessandra Oliveira, mestranda em Comunicação Social pela Ufba.

Aos interessados, o jogo estará disponível no site da Rede CoVida para download.