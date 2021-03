'Jogo se tornou fácil por mérito do Bahia', diz Dado sobre goleada

A vitória do Bahia sobre o Altos, por 5x0, na tarde deste domingo (28), no estádio de Pituaçu, renovou as esperanças dos torcedores por um time mais regular durante a temporada. Pelo segundo jogo seguido em casa, o Esquadrão fez um jogo seguro e conseguiu placar elástico.

Após a partida, o técnico Dado Cavalcanti comemorou o resultado e voltou a falar sobre a busca por equilíbrio, algo que tem sido recorrente nas entrevistas do treinador. Para ele, o nível de concentração no jogo deste domingo e contra o Sport, foi fator fundamental para a boa apresentação.

"Eu tenho repetido as respostas em cima dessa pergunta e vou repetir mais uma vez. Qualquer treinador no mundo busca por regularidade. O que eu fico feliz é que estamos dando respostas. A equipe não é regular para baixo, tem oscilado para baixo, mas quando coloca a bola no chão, existe um nível maior de concentração, a nossa equipe dá respostas positivas. O desafio é fazer com que os jogadores entrem em campo em todos os momentos com esse sangue nos olhos, essa agressividade, nível de concentração que tivemos nos jogos em que fomos mais superiores", disse ele.

Dado aproveitou ainda para valorizar a goleada. Questionado se o jogo contra o Altos acabou sendo um coletivo de luxo, pela facilidade que o Bahia teve para marcar os gols, o treinador afirmou que o desempenho tricolor tornou o duelo fácil.

"É necessário falar que o Altos, antes dessa goleada, só havia tomado três gols, era a melhor defesa da Copa do Nordeste. Então, se o jogo se tornou fácil foi por mérito do Bahia, a forma como os jogadores encaram o jogo, pelo nível de comprometimento, de atuação técnica, pelas nossas jogadas que surtiram efeito, qualidade técnica individual. Acho que o jogo em si tinha um desenho totalmente diferente do que foi o placar elástico. Fico muito satisfeito por termos feito esse placar, com mérito, qualidade", afirmou ele.

"Depois que o jogo termina é fácil fazer a análise com o entendimento das facilidades que nós tivemos, mas antes do jogo o Altos era o time que tinha uma das melhores defesas da Copa do Nordeste", continuou.

Com a vitória sobre o Altos o Bahia de Dado Cavalcanti assumiu a liderança do grupo A da Copa do Nordeste. O próximo compromisso do tricolor no torneio será no sábado (3) quando visita o Fortaleza, às 16h, no estádio Castelão.