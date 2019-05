Jogos do Bahia contra Fluminense e São Paulo serão na Fonte Nova

Os jogos do Bahia contra o Fluminense, dia 26, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e São Paulo, dia 29, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, serão disputados na Fonte Nova. O Comitê Organizador Local da Copa América e os gestores dos seis estádios que serão utilizados na competição anunciaram nesta terça-feira (14) um ajuste na utilização das instalações no período que antecede o torneio continental, que será disputado de 14 de junho a 7 de julho.

O acordo entre as partes permitirá manter o equilíbrio entre a qualidade do gramado e o número de jogos realizados nas arenas, interferindo o mínimo possível nas atividades dos clubes - Bahia, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Corinthians - durante a preparação para a Copa América.

Com a flexibilidade, as partidas entre Bahia e São Paulo na capital paulista, domingo (19), pelo Brasileiro, e dia 22, pela Copa do Brasil, serão realizadas no Morumbi.

O local da partida entre Bahia e Grêmio, dia 1º de junho, pela 7ª rodada da Série A, segue indefinido. Depois, o tricolor só jogará fora de casa antes da Copa América - contra Ceará e Internacional.

A definição das datas possibilitará ao Comitê Organizador Local ter de 14 a 21 dias alternados de resguardo do campo para o plantio da grama de inverno, considerando a primeira partida de cada sede. No caso do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o novo gramado, trocado na última semana, já veio semeado com a grama de inverno de lavoura, portanto sem a necessidade de um período tão longo quanto as demais arenas.



Dentro deste período, os clubes farão uso dos estádios, como desejavam, e o impacto dentro das competições que disputam - Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana - será o menor possível.



Confira o calendário de jogos em cada estádio:

ARENA FONTE NOVA - Salvador



Bahia x Fluminense (26 de maio - Campeonato Brasileiro)



Bahia x São Paulo (29 de maio - Copa do Brasil)



MARACANÃ - Rio de Janeiro



Fluminense x Cruzeiro (15 de maio - Copa do Brasil)



Fluminense x Cruzeiro (18 de maio - Campeonato Brasileiro)



Fluminense x Atlético Nacional-COL (22 de maio - Copa Sul-Americana)



Flamengo x Athletico-PR (26 de maio - Campeonato Brasileiro)



Flamengo x Corinthians (4 de junho - Copa do Brasil)



Fluminense x Flamengo (9 de junho - Campeonato Brasileiro)



MINEIRÃO - Belo Horizonte



Cruzeiro x Fluminense (5 de junho - Copa do Brasil)



Cruzeiro x Corinthians (9 de junho - Campeonato Brasileiro)



ARENA GRÊMIO - Porto Alegre



Grêmio x Atlético-MG (26 de maio - Campeonato Brasileiro)



Grêmio x Juventude (29 de maio - Copa do Brasil)



MORUMBI - São Paulo



São Paulo x Bahia (19 de maio - Campeonato Brasileiro)



São Paulo x Bahia (22 de maio - Copa do Brasil)



ARENA CORINTHIANS - São Paulo



Corinthians x Deportivo Lara-VEN (22 de maio - Copa Sul-Americana)



Corinthians x São Paulo (25 de maio - Campeonato Brasileiro)



Corinthians x Goiás (1º de junho - Campeonato Brasileiro)