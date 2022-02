Johnson & Johnson suspende produção de vacina da Janssen contra a covid-19

A Johnson & Johnson fechou a sua única fábrica em Laiden, na Holanda, responsável pela produção da vacina da Janssen contra a covid-19. De acordo com o jornal “The New York Times”, o local foi fechado no final de 2021 e a empresa explicou que o imunizante de dose única não estava sendo economicamente rentável. A paralisação, no entanto, deve ser temporária.

Os países que adquiriram o produto seguem fazendo a aplicação da vacina de dose única, mas sem certezas de que poderão comprar mais lotes no futuro.

Segundo o jornal norte-americano, a suspensão vai reduzir o fornecimento da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson em algumas centenas de milhões de doses. Além disso, a decisão de fechar a fábrica provocou reações de preocupação em relação à capacidade da empresa em cumprir suas entregas de vacinas para países em desenvolvimento.

“Este não é o momento de mudar as linhas de produção do nada, quando a vida das pessoas em todo o mundo em desenvolvimento está em jogo”, disse o Dr. Ayoade Alakija, co-chefe do programa de distribuição de vacinas da União Africana, em entrevista ao “The New York Times”.

Jake Sargent, porta-voz da Johnson & Johnson, declarou ao jornal que a empresa está “focada em garantir que a vacina esteja disponível onde as pessoas precisam” e que sua rede global de produção “está trabalhando dia e noite” para auxiliar no combate à pandemia da covid-19.