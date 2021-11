Joias, iPhone e carteira: polícia recolhe itens do avião onde estava Marília Mendonça

Policiais militares que fizeram o resgate da aeronave onde estava Marília Mendonça recolheram 19 itens e objetos pessoais no local do acidente. Na lista há malas, bolsas, celulares e jóias.

Além da cantora, o acidente causou os óbitos do produtor Henrique Ribeiro; do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; do piloto Geraldo Medeiros Júnior; e do copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Os pertences foram lacrados e encaminhados para a Delegacia da Policia Civil de Caratinga, onde foram mais tarde repassados para os advogados.

De acordo com o g1, case do violão de Marília não aparece na lista de objetos encontrados. Nenhum item do copiloto Tarciso Pessoa Viana consta na lista. Veja: