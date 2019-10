Jojo Todynho critica atitude de Mc Gui: 'Ridículo, babaca, escroto'

A cantora Jojo Todynho foi uma das várias pessoas que se indignaram com vídeo em que MC Gui aparece debochando de uma criança na Disney. Ela usou as próprias redes sociais para mandar um recado ao funkeiro, que fechou os comentários do seu Instagram.

"Eu só vim fazer esse stories aqui porque você bloqueou os comentários, então vim aqui e te marquei. Aprenda a ter respeito pelas pessoas. Eu dava um tapa dentro da tua cara. Ridículo!", diz Jojo.

Jojo continua dizendo que faltou respeito de MC Gui pela criança. "As pessoas perderam respeito, compaixão pelos outros. Aprenda a ter respeito pelos outros. Respeito é o princípio de tudo. Você gostaria que alguém falasse do seu irmão, da sua vida, da sua família, zombasse com alguém da sua casa? Eu não tô acreditando, em pleno século 21 como as pessoas tem a capacidade de fazer tal maldade? Ainda no país dos outros fazendo gracinha. Ainda vem com explicação barata, explicação marmelada. Fez e acabou, assume o erro! Tá errado, tá errado e acabou. Não tiro nada do que falei aqui e falo na cara!", garantiu.

Assista:

"RIDICULO, BABACA, PAU NO C*!" Tomando sua cervejinha, JoJo Todynho esmurra MC Gui em seus storys após funkeiro fazer bullying na Disney com aparência de criança que se recupera de uma quimioterapia. #JullyPrincessInDisneyworld pic.twitter.com/ckreHRO6Kl — PopZone (@PopZonebr) October 22, 2019

Mãe pediu desculpas

Após explicação do cantor em seu perfil na web dizendo que tudo não se passou de uma brincadeira, sua mãe, Claudia Baronesa, também falou sobre o assunto. A explicação vem após o cantor ter um show cancelado por causa da polêmica.

"Em nome da família e do meu filho, MC Gui, peço desculpas por tudo", escreveu ela no Instagram.

Entre os diversos vídeos de desculpas, o artista ressaltou que não fez bullying com a menina, além de afirmar que foi interpretado de forma errada.

"Não quero nunca ter intenção de prejudicar alguém, principalmente minha pessoa. Tenho afilhadas que são crianças, primos, minha irmã, minha mãe, tenho uma família por trás que me deu esse respeito. Quero muito pedir desculpas se alguém se sentiu constrangido pelo vídeo, mas essa jamais foi minha intenção", declarou.

Mais cedo, em seu Instagram, o cantor também se manifestou sobre o caso e deu a sua versão do ocorrido. Em resposta à repercussão, MC Gui deletou as postagens.

"Apaguei os stories anteriores que fiz no trenzinho que vem aqui para a Disney. Eu realmente já fui zoado por alguns amigos e estão postando em um site de fofoca dizendo que eu tava fazendo bullying com a criança, mas eu fiquei impressionado", começou.

Na sequência prosseguiu: "Vejo pessoas que realmente são muito iguais aos personagens que tem nos filmes, que 'não existem' na vida real, mas as pessoas americanas parecem muito."

"Agora, no trem, mostrei a menina que estava muito parecida com o personagem da Boo. Acabei postando, dei risada porque, realmente, nunca vi aquilo, achei um pouco impressionante", afirmou, em referência à garotinha do filme Monstros S.A., da Disney.

"A internet tá muito chata. Não posso postar nada. Estou na Disney, estou de férias, não preciso ficar me explicando por algo que eu não fiz, mas, infelizmente, essa é a internet que a gente tá usando hoje e é assim que funciona", reclamou.

MC Gui ainda garantiu que não gravou apenas a menina: "Mostraram eu filmando só a criança, [mas] filmei também a mãe dela, o pai. Depois disso a gente conversou com eles porque a gente achou muito legal, por conta de ser fã do filme e achar muito parecido."

"Se alguém achou que eu quis fazer bullying com alguém que estava participando do vídeo, está errado. Não tenho nem o que dizer porque é chato ficar explicando algo que eu não quis dizer ou mostrar", encerrou.

À procura da garota

A repercussão negativa do caso está fazendo com que a família do rapaz tente encontrar a menina, que supostamente se chama Jully, para resolver a situação. A mãe do cantor postou um apelo em seus stories para que as pessoas ajudem a encontrar a garota para que a situação seja resolvida.

"Bom dia a todos, estamos aqui pedindo a quem possa nos ajudar a encontrar essa garota, que não sabemos se o nome é Jully, nem sabemos de que país ela é, mas queremos muito poder reparar esse erro e quem puder nos ajudar, por favor. Obrigado", escreveu.

Foto: Reprodução

Entenda a polêmica

O nome do funkeiro MC Gui chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil, no final da tarde desta segunda-feira (21), após um vídeo polêmico. Na gravação, postada pelo próprio cantor nas redes sociais, ele aparece "zoando" o visual de uma garota na Disney. Os internautas o acusaram de praticar bullying com a criança.

"Chegamos na Disney e, mano, olha isso. Gente do céu!", declara Gui, entre risadas enquanto filma a menina. Visivelmente incomodada e sem entender o motivo da "piada", a menina vira o rosto.

Nas redes sociais, a atitude do cantor foi reprovada e a "brincadeira" classificada como de mau gosto.

"Coitada, uma criança vítima de bullying extremamente desconfortável sem nem entender nada", criticou uma internauta.

"Não sei como consegue achar graça constragendo uma criança, que horror", comentou outra. "Sem noção demais", escreveu mais uma.