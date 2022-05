Jojo Todynho planeja emagrecer 40 quilos para engravidar

A cantora Jojo Todynho, de 25 anos, revelou que planeja ter um filho com o marido, Lucas Souza, no ano que vem. Ela falou do assunto em entrevista à atriz Deborah Secoo, durante o Baile da Vogue 2022.

Para engravidar, Jojo contou que pretende passar por um processo para emagrecer 40 quilos.

Jojo revelou que vai contar sua trajetória no canal dela no Youtube e disse que apesar de estar bem de saúde acredita que emagrecer é o mais garantido para ter uma gravidez tranquila.

"Vou reabrir o meu canal no YouTube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor. Por lá, também vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa", explicou.

A cantora falou também de pessoas que a hostilizam, afirmando que acredita que os seus haters são pessoas mais velhas, de outra geração.

"Tenho um retorno do público de carinho, incentivo. E quando vejo pessoas que me criticam ou me atacam, e vejo que faz parte de uma turma mais velha, entendo que foi uma geração que não foi livre como nós somos hoje. Então elas depositam em mim a frustração de não poderem ser o que elas quiseram ser", disse.