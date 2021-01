Jojo Todynho se descuida e envia nude em grupo do WhatsApp: 'Baixaria'

Jojo Todynho se confundiu na hora de mandar um nude e acabou enviando para o contato errado no WhatsApp. Com isso, o grupo da família dela acabou recebendo a foto íntima.

"A foto estava no WhatsApp e fui compartilhar com outro, aí sem querer mandei no grupo da família. Foi uma baixaria", lembrou ela durante o programa "Hora do Faro", da RecordTV.

A cantora contou que os parentes ficaram em choque ao verem a imagem: "Minha avó falou, 'misericórdia, vou orar'", disse.

Jojo tambpem fez uma avaliação sobre sua participação no reality show. Ela brincou que superou até mesmo Gretchen nos memes.

"Achei que eu estava cancelada na 'Fazenda'. Sou muito difícil de lidar e entendo isso. Agora as pessoas correm atrás de mim no mercado. O pessoal me aplaudindo, eu fiquei em choque", disse.