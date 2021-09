Jojo Todynho volta com namorado após perdoar caso dele com manicure: 'Amor'

O amor entre Jojo Todynho e o carioca Marcio Felipe falou mais alto. Após toda a polêmica envolvendo um suposto caso do rapaz com uma manicure, que acarretou no término do relacionamento, a artista publicou uma foto no Instagram onde aparece beijando e selando a reconciliação com o moço.

Ao que parece, o caso dele com a manicure Izabelle Branquinho são águas passadas. Neste sábado (11), ele publicou um momento romântico com Jojo, chamando-a de "amor".

De acordo com o jornal Extra, dois passam o fim de semana em uma pousada em Paraty, no Rio de Janeiro. Marcio também postou uma imagem junto a Jojo, acompanhada com corações. O registro foi compartilhado pela artista na web.