Jonas se declara para Mari: 'tudo que eu mais quero é casar contigo'

Mari foi eliminada do BBB20, na noite desta terça-feira (21), com 54% em seu terceiro paredão na edição. Curioso é que na edição de 2012 Jonas, namorado da Baianinha, teve o mesmo roteiro, com porcentagem e momento de saída iguais. Com um romance abençoado pela coincidência (ou destino), o casal de ex-BBBs pretende levar a relação para um novo patamar e se casarem.

Ainda dentro do confinamento, lá no início de fevereiro, Mari havia pedido o amado em casamento à distância. Na época Jonas aceitou e agora, após conversar com o ex-sister, revelou a vontade de ir ao altar.

"Te amo mais ainda agora. Muito orgulho da sua trajetória. Está todo mundo radiante de felicidade. Tu sabe que o que eu mais quero é casar contigo, falo isso faz tempo", se declarou Jonas.

Mari também não economizou nas palavras de carinho e disse que ama o namorado e que está louca para vê-lo logo e poder abraçá-lo.