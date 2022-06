Jorge Vercillo faz show intimista de Dia dos Namorados no MAM

O cantor Jorge Vecillo fará um show no domingo (12), Dia dos Namorados, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador. O show case Pôr do Sol, Amor e Poesia, da turnê Raça Menina, vai começar às 17h30. Os ingressos custam a partir de R$ 120.

O artista preparou um repertório especial para a apresentação intimista, bem próxima do público, com sucessos de todas as fases da carreira, como ‘Ela Une Todas as Coisas’, ‘Final Feliz’, ‘Monalisa’, ‘Talismã sem Par’, “Melhor Lugar”, além da música nova ‘Endereço’.

Na ocasião, também se apresentam o cantor baiano Danilo Moreno, semifinalista da última edição do The Voice Brasil, e Júnior Meirelles, cantor, compositor e multiinstrumentista. Os ingressos estão à venda no Sympla.

SERVIÇO

O que: Lançamento do show case Pôr do Sol, amor e poesia

Data: 12/06

Horário: 16h

Local: MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia) – Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio

Ingressos: Sympla