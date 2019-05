Jorge Zarif conquista vaga olímpica na classe Finn

A vela do Brasil conquistou nesta sexta-feira (17) mais uma vaga na Olimpíada de Tóquio. O país assegurou presença na disputa da classe Finn nos Jogos de 2020 com a classificação de Jorge Zarif para a medal race do Campeonato Europeu, que está sendo realizado em Atenas, na Grécia.



"É importante conquistar a vaga neste momento. Agora, a próxima obrigação é atender aos critérios técnicos da Confederação para ser indicado para os Jogos. Dá um pouco mais de tranquilidade para se preparar para o evento-teste, em agosto, e para o Mundial em dezembro, na Austrália", afirmou Zarif, que esteve nos Jogos de Londres-2012 e no Rio-2016, em que ficou próximo de uma medalha, na 4ª posição.



O velejador brasileiro, de 26 anos, se classificou à medal race, marcada para sábado (18), do Europeu da Finn, em décimo lugar. Nesta sexta-feira, porém, nem foram realizadas regatas, por causa dos ventos fracos em Atenas. Assim, ele chega para a regata decisiva com 103 pontos perdidos, enquanto o britânico Giles Scott é o líder da competição, com apenas 28 pontos perdidos.



Além da classe Finn, a vela brasileira já está classificada na Laser, na 49er FX e na Nacra 17 para os Jogos de Tóquio. Nas demais seis classes do programa olímpico da vela em 2020, o país ainda busca sua vaga.