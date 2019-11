Jornal Nacional encerra com minuto de silêncio após anunciar morte de Gugu

O Jornal Nacional desta sexta-feira (22) fez um minuto de silêncio ao final em homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu aos 60 anos depois de sofrer uma queda.

O apresentador William Bonner anunciou o falecimento de Gugu, afirmando ser "especialmente triste dar essa notícia". "No horário de Brasília são 09h09 da noite e nesse momento a assessoria do apresentador acaba de confirmar a morte de Gugu", disse Bonner, lembrando depois que ele estava internado há 48 horas nos EUA, após sofrer uma queda. "É especialmente triste dar essa notícia", diz. "Essa notícia muito triste chega exatamente no momento que a gente se preparava para apresentar nossos colegas que vão assumir a bancada amanhã", acrescentou.

#GuguLiberato o Brasil está em luto. Fez parte da vida dos brasileiros. Meus pêsames à família.

Willian Bonner falou agora sobre a morte de Gugu .

Neste momento, todo respeito a família Liberato pic.twitter.com/LFFRDOUzkT — Concentr4da (@billie48579602) November 23, 2019

Depois, Bonner continuou: "Em homenagem a Gugu e em respeito à morte dele, vamos lembrar o sucesso da carreira que ele conseguiu construir ao longo de muitos anos na TV brasileira".

Foi exibida então uma matéria de quatro minutos sobre a carreira de Gugu, destacando algumas das atrações criadas por ele que mais fizeram sucesso, como o Táxi do Gugu, Passa e Repassa e Banheira do Gugu. Também foi contada a história de como a Globo tentou contratar o apresentador, mas Silvio Santos conseguiu que ele permanecesse no SBT, onde passou 31 anos.

No final, os apresentador afirmaram que dedicariam um minuto de silêncio ao apresentador e os créditos do telejornal subiram sem sua tradicional música.