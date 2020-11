Jornal Nacional tem falha e Renata Vasconcellos interrompe: 'Alô, técnica?'

O Jornal Nacional teve uma falha técnica na noite da terça-feira (17), com direito a uma intervenção da apresentadora Renata Vasconcellos chamando a equipe técnica. O tema foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

O problema aconteceu depois da exibição de uma matéria sobre a cúpula dos Brics. "Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem", disse Renata, quando a próxima matéria não começou. “Bom… o palácio do planal… bom, depois a gente dá a resposta do Palácio do Planalto”.

William Bonner, colega de bancado, disse então que iria consultar a parte técnica para saber qual reportagem deveria ser anunciada a seguir. Renata então chamou: "Alô, técnica?". Bonner continuou: "Nós tivemos um problema técnico e por isso não conseguimos mostrar a reportagem, mas ela vai ser apresentada daqui a pouquinho”.

Veja a cena: