Jornalista da Globo se despede do 'Bom Dia Brasil' para entrar em licença maternidade

A jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, vai entrar em licença maternidade. Ela se despediu nesta manhã do telejornal "Bom Dia Brasil" para entrar no período de dedicação à filha.

"Aproveito esse papo gostoso para me despedir de vocês. Volto no início do ano que vem com novo papel, o de mãe. Vou sentir saudade das nossas madrugadas. Algo me diz que vou estar bem ocupada e em boa companhia", afirmou a jornalista, que está grávida de uma menina.

Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você", desejou votos de felicidades à mamãe de primeira viagem. "Cecília Malan, boa hora para você também. Saúde para todo mundo!", afirmou Bocardi. "Com essa simpatia toda vai ser uma mãe fantástica. Uma doçura!", disse Ana Maria.

Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo, âncoras do telejornal, também parabenizaram a colega. "A nossa despedida carinhosa para a nossa amada amiga Cecília Malan, que vai ter a sua filhinha em breve", afirmou Ana Paula.

A correspondente da Globo ganhou flores dos amigos de trabalho. "Melhores colegas do mundo adoçando meu último dia de trabalho! Volto no início do ano que vem com a filhota no colo. Até lá queridos!", afirmou ela, que postou uma foto do momento (veja abaixo) em sua conta do Instagram.