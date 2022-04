Jornalista da TV Globo que foi esfaqueado é extubado e está conversando

O jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, repórter da TV Globo Brasília, foi extubado e está conversando. As informações foram confirmadas por seu pai, Wilton Luiz, na manhã deste sábado (16). "Ele está bastante consciente, lúcido, bem orientado. Interage bastante conosco. Nós estamos bastante confiantes", afirmou à TV.

Gabriel foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (14), no Sudoeste, por dois homens. Ele teve perfurações em diversas partes do corpo, foi submetido a cirurgias e está internado em um hospital particular da capital.

Um jovem de 19 anos, José Felipe Tunholi, foi preso, e um adolescente de 17 anos, apreendido. Segundo a polícia, os dois confessaram envolvimento no caso. A dupla afirmou que decidiu assaltar Gabriel Luiz porque ele estava caminhando sozinho e alegou não conhecer o jornalista.