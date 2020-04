Jornalista do SBT morre por coronavírus; antes, ele culpou a emissora por estar doente

Naná, como era conhecido, tinha 57 anos (Foto: Acervo Pessoal)

Morreu na segunda-feira (13) o editor de imagens do SBT José Augusto Nascimento Silva, o Naná, em decorrência do novo coronavírus. Ele teria contraído a covid-19 dentro da emissora e a acusou de negligência ao mandar funcionários com casos suspeitos continuarem trabalhando normalmente.

Segundo o Notícias da TV, no final de março, três semanas antes de sua morte, ele enviou áudios pelo WhatsApp acusando a o SBT Rio. Uma dessas pessoas que teriam continuado frequentando os estúdios, cita Naná, era a apresentadora Isabele Benito, de quem teria pego a doença.

No áudio, Naná mostrava-se indignado com o descaso da emissora, a qual classificou como o "epicentro do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro". Segundo funcionários, o SBT Rio não deu a devida atenção a quem apresentou sintomas logo de início e reportou à chefia, que os obrigou a trabalhar normalmente na sede enquanto não recebessem o diagnóstico com a confirmação da doença.

"Nenhum lugar no Rio de Janeiro tem mais casos suspeitos que no SBT. (...) Eu agora estou sob suspeita, inclusive com atestado de 14 dias que o doutor deu porque me calcei, sabe que não sou burro. Se tiver que processar essa turma eu vou processar. Acho de uma irresponsabilidade tremenda", esbravejou o editor de imagens.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, Naná também manifestou no WhatsApp sua preocupação em relação à apresentadora Isabele Benito, que havia informado seus superiores de que seu marido estava com suspeita da doença, mas mesmo assim foi obrigada a trabalhar por uma semana.

Em 21 de março, a apresentadora reportou que seu marido, Marcelo Rios, estava com febre muito forte e foi ignorada. Ele fez exames, e dias depois o resultado testou negativo para o novo coronavírus. Isabele seguiu trabalhando normalmente na emissora e compartilhou com alguns amigos, entre eles Naná, sobre o caso de seu companheiro. Todos ficaram alarmados.

Em 26 de março, o marido da apresentadora passou mal, foi levado ao hospital e internado na UTI. Acabou submetido a um novo exame, que indicou positivo para a covid-19. Isabele ligou para seus chefes imediatamente, perto da meia-noite, e foi afastada. Em 28 de março, ela se submeteu ao teste e somente três dias depois recebeu a confirmação de que também estava infectada.

O primeiro caso foi, então, confirmado, causando efeito dominó. Dos 75 funcionários do Jornalismo, 35 foram afastados com suspeita de Covid-19. Incluindo Naná.

No áudio enviado pelo editor de imagens antes de sua morte, ele se mostrou muito indignado com o fato de Isabele ter sido obrigada pela chefia do SBT Rio a ir para a emissora entre os dias 20 e 26 de março.

"Estou revoltado, não só por mim, mas também pelos meus colegas. E ela continua apresentando o jornal. Dane-se os merchans, dane-se os comerciais, dane-se tudo. Ela tá com corona, pode ser assintomática, mas vai matar uma porção de gente", disse Naná.

O Notícias da TV conversou com Isabele, que afirmou ter reportado à chefia a todo momento sobre o status de sua saúde e a de seu marido. "Assim que ele foi internado, avisei [meus superiores] e não voltei mais para o SBT. Não vou pra lá desde 26 de março", afirmou.

José Augusto Nascimento Silva é uma das pessoas que teria se infectado dentro do SBT Rio. Ele foi internado no final de março, poucos dias depois de conseguir um atestado médico, e passou cerca de duas semanas no hospital. Na sexta-feira (10), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi para a UTI, de onde não saiu mais. Sua morte, aos 57 anos, foi confirmada na segunda-feira.

Resposta do SBT

Em nota enviada ao Notícias da TV, o SBT disse que está apurando internamente o caso e emitiu uma nota de pesar sobre a morte de Naná, que trabalhou durante 30 anos na emissora. O SBT afirmou cumprir todas as medidas de prevenção de contágio do novo coronavírus recomendadas pelo Ministério da Saúde.

"A direção do SBT manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de seu colaborador, uma perda lastimável para todos, e presta toda a assistência à família, desejando que tenham força para superar este momento tão difícil. O SBT reitera que adotou as adequadas medidas para prevenção do contágio e enfrentamento dessa doença, atendendo as determinações dos órgãos de saúde e autoridades sanitárias, e desconhece a origem e circunstâncias dos áudios mencionados, e pede que todos tenham respeito e consideração pelas pessoas citadas", disse.