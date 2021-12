Jornalista lança em Salvador livro sobre vida de crianças-soldado na África

A jornalista baiana Carla Trabazo lança em Salvador no dia 9 de janeiro o livro “Kadogos: a vida de crianças-soldado na África Central e Oriental”. Publicado pela Lisbon Press no Brasil e em Portugal, o livro-reportagem traz histórias de jovens sequestrados por grupos armados, milícias e forças estatais em países como Uganda, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Sudão do Sul. O lançamento será no Museu Palacete das Artes, na Graça.

A palavra “kadogos”, que dá título ao livro, é uma expressão no dialeto suaíli para se referir às crianças-soldado, significando “pequenos, insignificantes”, maneira como são vistas em meio aos conflitos.

Metade das cerca de 260 mil crianças que atuam em milícias pelo mundo estão no continente africano e o livro aborda esse cenário. A obra traz os horrores pelos quais esses jovens passaram durante recrutamento e vivência com grupos armados como o Lord's Resistance Army (LRA). Também trata dos preconceitos que eles enfrentam quando conseguem voltar à sociedade, sofrendo hostilidades dentro da própria comunidade.

É o primeiro livro brasileiro publicado sobre o assunto, levantando um debate também sobre as sentenças impostas a comandantes de grupos armados no Tribunal Penal Internacional, em Haia. Dominic Ongwen, um dos altos comandantes do LRA, foi sentenciado em maio a 25 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade.

Carla Trabazo é jornalista formada na Universidade Jorge Amado, em Salvador, e especialista em Jornalismo Internacional pela PUC-SP. Trabalhou no CORREIO e organizações do terceiro setor, como Instituto Global Attitude.

Serviço:

Lançamento do livro “Kadogos: a vida de crianças-soldado na África Central e Oriental”

Quando: 9 de janeiro (domingo), às 15h

Onde: Museu Palacete das Artes