Jornalista Nestor Mendes Jr. lança terceiro livro sobre o Bahia

O jornalista baiano Nestor Mendes Jr. vai lançar o seu terceiro livro sobre o Esporte Clube Bahia. A obra intitulada de “Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil” tem 320 páginas e conta a saga do clube desde a sua fundação, em 1º de janeiro de 1931, até a temporada de 2021, quando completou 91 anos de existência.

"Está dividida em nove capítulos, abarcando a história da fundação, as 90 temporadas de 1932 a 2021, os títulos brasileiros de 1959 e 1988, os grandes rivais, os grandes jogos, a torcida – subdividido com as histórias do hino e do manto tricolor – e o último capítulo, o nono, dedicado à luta pela democracia”, explica Mendes Jr.

O lançamento acontecerá em Salvador, na quinta-feira (15), às 17h, na Fonte Nova, e contará com a presença de atletas, ex-jogadores, ex-treinadores e ex-preparadores físicos. “Será um momento de celebração: de ascensão à Série A e, com o clube já sob nova direção do City Group, sob o comando de árabes, chineses e norte-americanos – e, por isso, já estou preparando as versões em inglês e espanhol. Portanto, será um lançamento ecumênico e multicultural”, diz o autor.

O livro também apresenta textos exclusivos, a exemplo do que foi escrito pelo Mestre Evaristo de Macedo, o primeiro artigo assinado por ele sobre a conquista de 1988. O projeto gráfico é do designer Alan Maia. A capa é de Fábio Domingues, sobre foto de Ulisses Dumas.

Apaixonado pelo Esporte Clube Bahia, Nestor Mendes Jr. tem 60 anos e nasceu em São Sebastião do Passé. Formado em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia, e em Direito, pela Universidade Católica do Salvador, trabalhou em diversos veículos de comunicação do estado, como A Tarde, TV Bahia, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, Bahia Hoje, Rádio Sociedade, Rádio Educadora e como repórter free lancer do Jornal do Brasil. Já autuou no marketing político de 18 campanhas eleitorais. É autor de “Elixir”, de 1984; “Bahia Esporte Clube da Felicidade – 70 Anos de Glórias”, de 2001; e “Nunca Mais! – 25 anos de Luta pela Liberdade no Esporte Clube Bahia”, de 2014.