Jornalista que denunciou Thiago Brennand é ameaçado pelo empresário

O caso de estupros e ameaças do empresário Thiago Brennand foi exibido, com exclusividade, pelo Fantástico há algumas semanas. O jornalista Valmir Salaro, que reuniu todos os casos e denúncias do empresário, afirmou nesta quarta-feira (5), que foi ameaçado.

A apresentadora Patrícia Poeta questionou se o colega de profissão sofreu ameaças de Thiago e Valmir confirmou. Durante a conversa que teve para ter a resposta do empresário em torno das denúncias, o suspeito foi agressivo com o jornalista. Vale lembrar que a Justiça decretou a prisão do suspeito há alguns dias.

"Qualifico como uma ameaça velada porque quando fomos fazer a primeira matéria, liguei pra ele da redação, ele sabia que essas conversas estavam sendo gravadas, a gente começou a conversar com ele de uma forma civilizada porque ele estava sendo acusado de crimes graves. Era o direito de resposta dele e dever meu, como jornalista, de procurá-lo para que ele desse a versão dele", disse.

Após a gravação da ligação, Valmir revelou que Thiago enviou mensagens para o celular pessoal do jornalista, fazendo ameaças constantes: "Ele foi muito agressivo, me xingou e me ofendeu, e, de uma certa forma, fez ameaças nessa gravação atacando todo mundo e desqualificando as vítimas. Depois, em três mensagens que ele mandou no celular, ele faz algumas ameaças".