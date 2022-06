Jornalistas baiano e mineira lançam livro sobre bastidores do fim da Lava-Jato

Aguirre Talento e Bela Megale, autores de ‘O fim da Lava-Jato: Como a atuação de Bolsonaro, Lula e Moro enterrou a maior e mais controversa investigação do Brasil’ (Foto: Divulgação)

A história da investigação que revelou um mega-esquema de corrupção no Brasil, ultrapassou as fronteiras da Justiça e se tornou um elemento determinante da política brasileira desde o seu início, em 2014, é o tema do novo livro do baiano Aguirre Talento e da mineira Bela Megale, que sai pelo selo Globo Livros.



Com base em uma grande pesquisa jornalística, os repórteres de O Globo, que cobriram a Lava-Jato desde seu início, mostram em ‘O fim da Lava-Jato: Como a atuação de Bolsonaro, Lula e Moro enterrou a maior e mais controversa investigação do Brasil’, como a operação foi derrubada por uma conjunção de fatores que inclui desde a atuação direta do presidente Jair Bolsonaro no desmonte das instituições de combate à corrupção, até irregularidades cometidas pelos próprios investigadores e reveladas por diálogos vazados a partir de um ataque hacker.

Ao prender políticos de diversos partidos e realizar ações com grande apelo midiático, a Lava-Jato também teve influência decisiva nas eleições de 2018 e moldou o cenário político do país, com reflexos que ainda vão perdurar por muito tempo.

“Nosso livro faz um resgate histórico sobre erros e acertos da Lava-Jato e traz bastidores inéditos de personagens da política que atuaram para acabar com a operação. É uma obra que mostra como a maior e mais controversa investigação brasileira moldou o cenário eleitoral em 2018 e teve influência direta no cenário de 2022”, afirma a mineira Bela Megale.

Atualmente sediado em Brasília, Aguirre Talento, que é formado pela Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom), explica que a obra é resultado de mais de 50 entrevistas concedidas aos autores, e do acesso a dezenas de documentos oficiais.

“Nós acompanhamos a Lava-Jato desde seu início e vimos o forte impacto das investigações no meio político. Nos chamou a atenção que, quando um dos principais protagonistas da investigação, o juiz Sergio Moro, deixou o cargo para se tornar ministro do governo de Jair Bolsonaro, houve um progressivo esvaziamento das investigações de combate à corrupção. Achamos, então, que seria interessante contar em um livro os bastidores de todo esse processo que movimentou a política de Brasília nos últimos anos”, contou Aguirre, em conversa com o Alô Alô Bahia.

O novo livro, que ajuda a compreender o caos político dos últimos anos e o complexo jogo que se monta para o futuro do país, já está em pré-venda (clique aqui para adquirir) e a previsão é que esteja nas livrarias a partir de 24 de junho.

