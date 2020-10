Jornalistas lançam curso sobre Comunicação Antirracista; veja como participar

As inscrições para o workshop “Comunicação Antirracista: como enfrentar o racismo em espaços de comunicação?” estão abertas. O evento ocorrerá de forma totalmente virtual e será ministrado pelas jornalistas Midiã Noelle, mestra em cultura e idealizadora da Commbne, e Thaís Bernardes, fundadora e editora do Portal Notícia Preta.

O custo das inscrições para participar do workshop é de R$ 50 (individual) ou R$ 80,00 (combo de duas entradas). O evento será no dia 5 de novembro, das 18h às 21h, através da plataforma online (zoom).

Serão disponibilizadas 50 vagas. Para garantir uma, basta se inscrever no site do Notícia Preta (https://noticiapreta.com.br/cursos/ ) ou diretamente em um formulário de inscrição no link https://forms.gle/RXmyvruHE1gs3eao6. Todos os participantes receberão receberão material didático e certificado.

Na data, serão abordados temas sobre como as questões raciais se apresentam através da linguagem jornalística, debate sobre as formas de representação social da população negra na mídia e reflete sobre as narrativas midiáticas e possíveis caminhos para o enfrentamento ao racismo nestes espaços.

Além disso, o workshop também abordará casos de racismo que tiveram grande repercussão na mídia, marcos históricos da imprensa negra, exemplos de atuação nos veículos de comunicação, canais de denúncia, entre outros temas.

Pagamento

O pagamento do workshop deve ser feito por meio de transferência bancária (Banco: 336 – Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta corrente: 3297499-0 cpf: 102.638.517-29. Nome: Thais Cristina Bernardes Pereira).