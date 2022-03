José Loreto compartilha foto peladão ao lado de Jesuíta Barbosa: 'Abundância'

O ator José Loreto deixou a vergonha e as roupas de lado e postou, na noite desta segunda-feira (14), um clique onde aparece completamente nu ao lado do ator e amigo Jesuíta Barbosa. O clique foi feito durante os bastidores das gravações do remake de ‘Pantanal’.

“Com abundância, vem Pantanal. Duas semanas para estrear”, escreveu o artista na legenda da foto. Jesuíta, inclusive, será o protagonista da próxima trama que estreia em breve no horário das 21h.

Jesuíta vai viver Joventino, enquanto José Loreto dará vida ao peão Tadeu.

Leia também: Rússia usa Peppa Pig como resposta às sanções ocidentais; entenda

Loreto deixou o Pantanal de Mato Grosso do Sul no dia 17 de dezembro, após a primeira fase de gravações no bioma. Na ocasião, chegou a posar para fotos enrolado a uma sucuri gigante, com a qual ele contracenou.

Foto: Reprodução

Na trama, o personagem Tadeu, de José Loreto, vive o filho de Filó (Dira Paes), que é casada com José Leôncio (Marcos Palmeira), após o término do relacionamento dele com Madeleine (Bruna Linzmayer). Ele sofre por não ser filho legítimo de José Leôncio e é um típico peão pantaneiro.

Saiba mais: Morte de Paulinha pode gerar condenações por homicídio e estelionato

Alanis Guillen dará vida à Juma Marruá e fará par romântico com Jesuíta. Nas redes sociais, a atriz também posou ao lado da sucuri no intervalo das gravações. A novela ‘Pantanal’ tem previsão de estreia no próximo dia 28, na Globo.

As gravações da primeira fase de ‘Pantanal’ foram rodadas em Aquidauana (MS), no Pantanal sul-mato-grossense. Seis fazendas diferentes abrigam vários atores da Globo.