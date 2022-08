José Loreto e Rafa Kalimann assumem relacionamento após flagra na praia

Depois de serem flagrados em várias ocasiões, José Loreto e Rafa Kalimann assumiram o relacionamento neste domingo (7), durante um evento do cantor Caetano Veloso, que ocorreu em São Paulo.

Em conversa ao Gshow, Loreto mostrou que está completamente apaixonado pela influenciadora digital. "Estamos juntos. Tudo me encanta nela", disse o famoso.

Já para Rafa, para iniciar o namoro, ela observou algumas atitudes do artista e, de cara, ficou feliz com o que viu. "A generosidade dele foi o que mais me encantou", contou.

(Foto: Ellen Soares/Gshow)

No dia 29 de julho, os dois foram vistos juntos na praia de Joatinga, Zona Oeste do Rio. Rafa estava com a sobrinha, e José com a filha, Bella, fruto do relacionamento com Débora Nascimento. O casal se divertiu no dia ensolarado e os rumores iniciaram a partir dessa saída para a praia.

Já no dia 3 de agosto, em um evento em Salvador, Rafa Kalimann foi flagrado fazendo chamada de vídeo para José Loreto. Com uma música romântica, a famosa não escondeu que estava apaixonada pelo ator.

Três dias depois, um vídeo super descontraído na casa da famosa, teve uma participação especial de José Loreto. Em menos de 2 segundos, o ator apareceu na gravação e reforçou os boatos de que ambos estavam juntos.