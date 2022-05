Jovem assassinado na porta de casa é enterrado sob comoção de amigos e familiares

Raimundo da Conceição Cerqueira Neto, 20 anos, retirado de casa e morto no meio da rua, no bairro de Sete de Abril, foi enterrado no final da tarde desta quarta-feira (18), no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. No velório, alguns familiares e amigos prestaram as últimas homenagens.

Sob muita emoção, os participantes rezaram o 'Pai Nosso'. "Conforta o coração, não apenas da família, mas dos amigos também, meu Pai", disse um dos presentes, que conduzia as orações. Abalados, amigos e parentes demonstravam não entender a motivação da execução.

No momento do cortejo, os funcionários do cemitério foram dispensados e o caixão foi carregado pelos próprios amigos de Raimundo Neto. "Meu filho não poderia ter me deixado assim", lamentou a avó enquanto todos seguiam para a área do sepultamento. Entre fogos de artifício e palavras de saudade, a despedida foi "inesperada e dolorosa", como disse um dos amigos de Neto.

"Ontem eu estava com Neto, hoje eu já não estou mais. É muito fácil olhar e julgar, mas ninguém quer sentar do lado e ouvir a parte dele. 'Vem cá irmão, você está passando pelo quê?'. Neto foi criado sem pai e sem mãe, mas teve uma avó incrível. Amor e carinho ele nunca ficou sem, porque amigos e família, ele teve. Uma salva de palmas para ele", lastimou o amigo.

Sob comoção de todos, o enterro aconteceu às 17h.

Execução

O crime ocorreu na rua da Mangueira, em Sete de Abril, na madrugada desta quarta-feira (18). Algumas horas depois de deitar para dormir, homens encapuzados invadiram a casa de Neto, o arrastaram para fora e o executaram a sangue frio.

Cerca de 50 metros adiante, em outra residência, um homem chamado Laércio do Amor Divino Silva, 26 anos, conhecido como Galego, também foi retirado de casa e morto no meio da rua, no mesmo bairro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso. “De acordo com informações ainda preliminares, um grupo de indivíduos encapuzados arrombou a residência de uma das vítimas, retiraram-na da residência e a executaram. Autoria e motivação são apuradas, assim como a circunstância da outra morte”, diz o texto.

A Polícia Militar informou, também em nota, que a ocorrência foi registrada pela 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril), mas que nenhum suspeito foi preso.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo