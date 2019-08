Jovem de 17 anos invade escola e ataca alunos com golpe de machado no RS

Foto: Reprodução

Um jovem de 17 anos atacou estudantes do Instituto Educacional Estadual Assis Chateaubriand na cidade de Charqueadas, município gaúcho da região metropolitana de Porto Alegre. Ele seria um ex-aluno da instituição e feriu alunos com golpes de machado.

De acordo com o Metropoles, o ataque ocorreu por volta de 13h10 desta quarta-feira (21). Já o suspeito teria sido detido por volta das 16h e foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento.

A direção da escola informou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que há alunos feridos. Cinco estudantes e uma professora foram levados para o Hospital de Charqueadas. de acordo com a unidade médica, os casos não são graves.

O aluno, após desferir golpes contra os estudantes, teria tentado atear fogo a uma sala de aula, mas não conseguiu. Ele carregava um galão com gasolina.

Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários, Maurico Naatz, os ferimentos das vítimas são superficiais, como nas mãos, nas costas e nas pernas. “Eles estão em estado regular, mas bem nervosos pelo fato que aconteceu na escola. Todas estão fora de risco”, destacou, ao chegar ao local.

A Prefeitura de Charqueadas acompanha o caso. Com a repercussão, segundo a assessoria de comunicação do Executivo municipal, muitos pais buscaram os filhos mais cedo nas escolas do estado.

O instituto é administrado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. O órgão informou, por telefone, que está apurando o que ocorreu e não se manifestou.