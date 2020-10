Jovem de 18 anos dá à luz gêmeas siamesas em hospital de Salvador

(Foto: Sesab/Divulgação)

Uma jovem de 18 anos, residente em Salvador, deu à luz gêmeas siamesas nesta quinta-feira (29), na Maternidade de Referência José Maria de Magalhães Netto, unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que acompanhou todo o pré-natal da paciente.

De acordo com a subsecretária da Saúde do Estado, Tereza Paim, “a mãe e os bebês estão clinicamente bem, respirando sem a necessidade de aparelhos. Na avaliação preliminar, as gêmeas siamesas estão interligadas apenas pelo fígado, mas exames complementares serão realizados e a cirurgia de separação deve ocorrer dentro de um mês, assim que ganharem um pouco mais de peso, evoluírem na maturidade pulmonar e os exames forem concluídos”, avalia a subsecretária, que também é neonatologista.

O procedimento cirúrgico será realizado na própria maternidade por um especialista de Goiás que é referência em casos de separação de gêmeos siameses. Este tipo de nascimento é considerado raro. Estatísticas apontam que a cada 100 mil nascimentos, um é de gêmeos siameses.