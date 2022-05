Jovem de 18 anos leva sete facadas do ex durante festa na Bahia

Uma festa virou caso de polícia após uma tentativa de feminicídio na região de Riachão de Jacuípe, na região metropolitana de Feira de Santana, na madrugada do último domingo (29). Laíza Reis, 18, foi esfaqueada sete vezes pelo ex-namorado no evento, que estava sendo realizado no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR 324.

O caso aconteceu após a jovem decidir terminar o relacionamento, na sexta-feira (27). Além de Laíza, o próprio suspeito se feriu após entrar em luta corporal com um amigo da jovem, que conseguiu impedir o agressor de matá-la no local, segundo conta Lara Reis, irmã da vítima. O amigo também ficou ferido, nas costas. Os três foram levados ao hospital da região. Laíza segue internada, em estado de saúde estável.

"Ela chegou na festa, e ele já estava lá. Um rapaz, amigo de amigos, a tirou para dançar e deu um beijo na bochecha dela. Aí o ex já chegou dando uma facada nas costas dele, e depois sete em Laíza. Ele só não conseguiu matar ela porque esse conhecido impediu, e nessa o próprio agressor acabou se furando na coxa", relatou a familiar.

Lara conta que o suspeito, morador da cidade de Tanquinho, a 30 km de Riachão do Jacuípe, já tinha até mesmo avisado às amigas da vítima que estaria no local com uma faca na cintura, mas a ameaça não foi levada a sério.

Segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, a equipe foi acionada por volta das 02h40. Duas ambulâncias foram enviadas para o lugar, e atenderam o rapaz e o agressor. A jovem foi levada por familiares ao Hospital Municipal. Os outros dois foram liberados, sem gravidade nos ferimentos.

Após receber alta, o agressor foi encaminhado ao Conjunto Penal de Serrinha, onde está à disposição da Justiça.

Relacionamento

O relacionamento, de quatro meses, já tinha passado por um término por causa de ciúmes. Segundo Lara, o sujeito já tinha apresentado comportamentos controladores, tentando regular as redes sociais da namorada, que trabalha como influencer, com quase 8 mil seguidores no Instagram.

"Ele via os homens que ela curtia nas redes e ia atrás da pessoa para questionar de onde conhecia. Ela terminou e ele pediu para voltar, dizendo que não seria mais assim. Nessa segunda vez, ela terminou pelo mesmo comportamento e isso aconteceu", relatou.