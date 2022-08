Jovem de 21 anos, de Lauro de Freitas, está desaparecida há uma semana

Priscila Assunção Santos, de 21 anos, está desaparecida desde a quarta-feira da semana passada (17). Moradora do bairro de Vila Nova, em Lauro de Freitas, ela saiu da casa onde vive com a irmã, Rafaela Assunção Santos, afirmando que iria se encontrar com uma pessoa e voltaria em breve.

Além da irmã, a jovem mora com a filha e com a sobrinha. No dia seguinte, Rafaela chegou a receber uma mensagem de Priscila no WhatsApp afirmando que ela estaria em Cruz das Almas e voltaria na sexta.

"Não tenho ideia de com quem ela pode ter ido encontrar, já que recentemente ela me dizia que estava na melhor fase da vida dela, que não precisava estar com ninguém e que dedicaria a vida à filha", afirma Rafaela.

Ao sair de casa, Priscila estava com uma roupa preta. A Polícia investiga o caso.

A família pede para que, caso alguém saiba informações sobre Priscila, que entre em contato através do número 71 99682-1671.