Jovem de 21 anos filma o próprio acidente em que morreu no Pará

Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente de carro no dia 21 de novembro deste ano na cidade de Castanhal, no Pará. Embriagada, ela estava com o celular no momento da batida e acabou filmando os seus últimos momentos de vida. As imagens circularam nas redes sociais nesta semana.

O vídeo mostra ela dirigindo por uma avenida até que ela perde o controle da direção, bate no canteiro central da via, capota o carro e atinge a entrada de um galpão. Nas imagens feitas, Tamires aparenta estar dentro dos limites de velocidade.

Segundo testemunhas, Tamires Rodrigues Nascimento estava embriagada ao volante e sozinha no veículo, após sair de uma confraternização com amigos na noite do acidente.

A motorista morreu no local. Amigos dizem que teriam pedido pra ela não dirigir, mas a jovem teria insistido.