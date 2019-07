Jovem de 25 anos é morta a tiros em Alagoinhas; ex é suspeito

Uma mulher de 25 anos foi morta a tiros na noite do sábado (20) em Alagoinhas, 180 km de Salvador. O principal suspeito pelo crime, segundo a delegacia da cidade, é o ex-companheiro da vítima.

Elienai Costa Santos foi morta por volta das 20h30 na casa do ex, em um conjunto habitacional na Praça Kennedy. Familiares contaram à polícia que a jovem foi atraída até o local por uma ligação do suspeito. Ela foi baleada quatro vezes no tórax e abdômen.

O ex-namorado, identificado como Robson Carvalho de Oliveira, 33, fugiu após os disparos. Ele não tinha passagem policial e está sendo procurado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas ela já estava morta quando a ambulância chegou. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Não há detalhes sobre o sepultamento.

A investigação será conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, que é batizada com nome de Rosângela Gomes Costa, outra vítima de feminicídio da cidade.