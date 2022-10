Jovem denuncia agressão verbal e homofobia de motorista de aplicativo em Salvador

O jovem Wallace Freitas, 26 anos, saía da Mata Escura em direção a Pernambués na madrugada desta quinta-feira (13), quando foi surpreendido por ameaças e ataques homofóbicos por parte do motorista de aplicativo que deveria ter o deixado em casa.

Segundo a vítima, a discussão começou nas proximidades do Detran, quando ele foi pagar os R$ 42 do valor da corrida com uma nota de R$ 50, e o motorista quis ficar com o troco.

"Eu disse que iria pagar o valor que estava no aplicativo, aí ele falou que não gostava de 'viado' e que se eu não pagasse o valor a mais, ele queria iria me matar", relata o jovem.

Com isso, Wallace conta que o condutor passou a seguir um caminho diferente do que estava indicado para a casa dele, em Pernambués. "Eu falei se ele não parasse o carro eu iria me jogar, aí ele falou 'se joga então', e eu abri a porta e me joguei", conta, acrescentando que ficou machucado. Ele diz ter sido ajudado por duas pessoas em situação de rua que passavam pelo local.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Através de nota, a organização informou que a 11ª Delegacia Territorial investiga a ocorrência de lesão corporal contra um motorista de aplicativo.

Procurada, a InDrive informou que abriu investigação para tratar "devidamente a postura do motorista e tomar todas as medidas necessárias e cabíveis". A empresa diz estar em contato com o cliente para prestar o suporte.

Outros casos

Na segunda-feira (10), outra pessoa relatou ter passado por problema similar com o mesmo aplicativo. A jovem Layane de Jesus, de 21 anos, alega ter sido ameaçada de morte por um motorista por aplicativo após sair de um bar em Cajazeiras, em Salvador.

Segundo a jovem, ao chegar para pegar os passageiros, o motorista já foi rude com todos devido a uma suposta batida na porta do veículo. Já dentro do carro, o namorado de uma das primas de Layane lembrou que havia esquecido o aparelho celular no banheiro do bar e pediu para o motorista esperar ele voltar. "Ele começou a xingar todo mundo no carro, dizendo que não era obrigado a esperar 'desgraça' nenhuma. Eu dei a ideia de cancelar a viagem por causa da situação agressiva dele, mas meu primo preferiu continuar", relatou.

Após alguns minutos de agressões verbais e uma corrida em alta velocidade, os passageiros decidiram descer do carro na região da rotatória de Cajazeiras. "Ele estava exaltado demais, mas não percebi se estava alcoolizado. A todo momento ele alegava que não tinha nada a perder e começou a dizer que todo mundo iria morrer", contou.

Com medo do motorista bater em algum lugar e causar um acidente maior, principalmente devido às ameaças de morte, Carolaine decidiu abrir a porta do veículo e se jogou em uma via, próximo à obra da nova rodoviária, que fica em Águas Claras. Depois dela, Elton Carlos viu a irmã caída no chão e decidiu se jogar também. O jovem bateu a nuca no meio-fio.

Em nota, a inDrive informou que buscou ajudar os passageiros prontamente. Já o motorista foi bloqueado no cadastro da empresa permanentemente.