Jovem é assassinado dentro de barbearia na Baixa dos Sapateiros

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros dentro de uma barbearia na Rua na Avenida José Joaquim Seabra, conhecida como Baixa dos Sapateiros, na tarde de sábado (10).

De acordo com informações da polícia, a vítima foi identificada como Breno Moraes dos Santos Perpétuo. Ele foi ao local para cortar o cabelo e, por volta das 15h, foi surpreendido por dois homens armados, que entraram na barbearia atirando contra ele.

O crime aconteceu em um estabelecimento no Mercado de Santa Bárbara, no Pelourinho. Além de Breno, que morreu no local, um outro jovem de 21 anos foi atingido de raspão na perna e, após receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi levado para um hospital. Ele passa bem.

Após o crime, policiais militares do 18º Batalhão foram até o local e chamaram o Departamento de Polícia Técnica.

O crime está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios, que já iniciou oitivas com testemunhas. O celular de Breno também foi recolhido e encaminhado à perícia. A autoria e motivação do crime ainda não foram esclarecidas.