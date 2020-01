Jovem é assediada no ônibus e vídeo vai parar em site pornô

(Foto: Reprodução)

Uma mulher que foi assediada dentro de um ônibus em São José dos Campos, em São Paulo, viu o vídeo da cena ser divulgado em sites pornô. Jaí Silva foi ao Twitter pedir ajuda para conseguir remover o conteúdo.

"Fui assediada. Isso pq eu saí de casa pra ESTUDAR. Ser mulher é ter medo de ir pra rua correr atrás do próprio futuro. Sabem o pior? Gravaram o assédio. Fui parar num site pornô", escreveu Jai. "Estou sem chão, não tenho psicológico pra lidar com isso", completou.

Ela contou que o assédio aconteceu em um ônibus no bairro Jardim Satélite, por volta das 13h."Estava indo pro curso fazer um simulado. Estou compartilhando pra alertar outras mulheres. Homem de mais ou menos 55 anos, branco, alto, cabelo loiro. Não desejo pra ninguém a sensação de se sentir usada, como se fosse um objeto!", diz.

Depois, ela afirmou que chegou a pensar que a situação se tratava de "coisa da minha cabeça". Até ver as imagens no site. "Nunca pensei que fosse acontecer comigo as coisas que vemos na TV. O machismo está mais próximo de nós, do que imaginamos. Não caiam no mesmo erro que eu cometi, de tentar fingir que nada aconteceu ou que era "coisa da minha cabeça", escreveu.

O vídeo foi retirado do ar. O usuário tinha compartilhado outras cenas similares no site pornográfico, mas excluiu o perfil. Ele ainda não foi identificado.