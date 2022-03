Jovem é atacada brutalmente pelo próprio pit bull em elevador

Uma colombiana de 25 anos lutou por sua vida em um prédio na cidade de Cúcuta, depois que o seu próprio pit bull a atacou brutalmente, e mordeu um de seus braços.

A mulher estava amarrando os sapatos quando o cachorro, de 4 anos, a atacou. Foi quando ela tentou se refugiar no elevador. Mas o animal não a soltou durante o percurso.

Em imagens, é possível ver a mulher se arrastando com o cachorro preso no braço ferido. A mulher grita, e o cão começa a balançar a cabeça para frente e para trás.

Depois, a mulher faz um esforço para se sentar e começa a bater freneticamente nos botões do elevador com as mãos cobertas de sangue antes de conseguir escapulir para o saguão. A cena foi registrada por câmera de segurança.

A mulher teve que fazer uma cirurgia para reconstruir o braço, de acordo com o site local "La Opinión".

Os vizinhos da mulher, ouvidos pelo jornal, informaram que o animal sempre pareceu amigável e nunca havia demonstrado ser agressivo. Eles notaram, no entanto, que a mulher o levava para passear usando uma focinheira.

"Quando o animal pulou sobre ela, a única coisa que ela pensou foi que, se ficasse no quinto andar, ninguém iria resgatá-la", disse um porta-voz da polícia de Cúcuta.