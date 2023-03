Jovem é desconvidado de casamento por ter namorada que come demais: 'Vale por três'

O casal Luana e Hugo foi desconvidado do casamento de dois amigos após 'acusação' de que a jovem comia demais. O rapaz recebeu um texto no WhatsApp oficializando a decisão dos noivos.

Desacreditado, ele gravou a reação da namorada e postou nas redes sociais. O vídeo viralizou na internet.

“Nada contra Luana, mas só ela vale por três pessoas no buffet, e eu vou acabar pagando multa por excessos de pessoas, já que a comida é contada por número “x” de convidados. E, infelizmente, com a Luana, eu não vou ter muito controle”, diz o noivo em uma das mensagens.

No primeiro post, a legenda que sobrepõe diz “O dia que eu fui desconvidado de um casamento por causa da fome da Luaninha”. No perfil dele, os vídeos somam mais de 10 milhões de visualizações no TikTok.