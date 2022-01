Jovem e dois amigos são suspeitos de estuprar as irmãs dele, em Goiás

Um jovem e dois amigos são suspeitos de estuprarem três crianças na região central de Goiás. De 7, 8 e 10 anos, as meninas são irmãs do jovem em questão, e confirmaram à Polícia Militar (PM) que foram abusadas sexualmente pelo irmão e os amigos dele. Também disseram que os abusos eram recorrentes. O trio de suspeitos foi levado à delegacia e solto após interrogatório no sábado (29).

"Ao serem indagadas se conheciam ou reconheciam o autor da violência, as vítimas relataram que constantemente seu irmão trazia dois amigos para sua residência e que os três abusavam de forma igual das três meninas", diz trecho da ocorrência.

A Polícia Militar encontrou na casa as duas irmãs mais novas, que relataram que a mais velha, de 10 anos, foi retirada da residência pela avó no dia da prisão. Disseram que a menina ficou muito machucada.

A avó teria levado a neta mais velha para Itaberaí, cidade a 70 km de Goianira, onde tudo aconteceu. A equipe de militares foi até a cidade, buscou a menina e a levou para fazer exame de corpo de delito, junto com as outras duas, no Instituto Médico Legal (IML).

Em nota ao g1, a Polícia Civil informou que três homens já foram identificados como os supostos autores do crime de estupro de vulnerável contra três meninas e que há inquérito policial instaurado para apuração do fato. O inquérito está sob sigilo, uma vez que envolve delito sexual contra menor de 18 anos.