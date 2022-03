Jovem é espancado em briga de trânsito na Avenida Paralela, em Salvador

Um jovem de 26 anos foi espancado em uma briga de trânsito, na região da Avenida Luís Viana Filho, na manhã do último sábado (12). Jener Araújo trabalha como motorista de transporte por aplicativo e estava à caminho de casa, após uma última corrida, às 5h30, quando tudo aconteceu.

De acordo com nota da Polícia Civil enviada ao CORREIO, a 12ª DT de Itapuã apura o ocorrido. Em depoimento, ele afirmou que foi agredido com socos durante a discussão de trânsito.

Jener teria buzinado solicitando que motoristas de três veículos desobstruissem a via. Apesar do nome do suspeito não ter sido divulgado, por conta da Lei de Abuso de Autoridade, a família afirma que o agressor é o influencer Ramon Dias, que tem cerca de 350 mil seguidores em uma rede social. A assessoria foi procurada, mas não retornou até a publicação da matéria.

"Quando meu sobrinho buzinou, pedindo para passar, ele e o segurança desceram de um dos carros. O segurança disse que era policial, puxou uma arma e colocou na cabeça de meu sobrinho”, contou a tia da vítima, Magaly Araújo, ao g1.

Com as ameaças, o sobrinho pegou o celular e passou a filmar a situação. Foi quando os homens partiram para agressões físicas. Magaly contou que o celular de Jener foi destruído no momento. “Isso é roubo. Agora meu sobrinho, além de ter sido agredido, também está sem o celular para trabalhar”, disse.

Jener foi levado ao Hospital Geral Menandro de Faria. O estado de saúde dele não foi informado.