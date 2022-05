Jovem é morta a tiros na porta da escola; ex é principal suspeito

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros na saída da escola onde estudava na noite desta quinta-feira (19), em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. O crime foi filmado por câmeras de segurança e o ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime.

O crime aconteceu por volta das 22h quando a jovem saía de uma escola particular e caminhava em direção ao carro do pai.

O pai da jovem estava no carro estacionado na frente do colégio esperando por ela, quando ao chegar na porta do veículo a vítima foi surpreendida pelos disparos e morreu no local.

De acordo com a polícia, a jovem havia terminado recentemente o relacionamento com o namorado, que "não aceitou o fim do relacionamento". O suspeito já tinha sido detido por porte de arma.

Na noite desta quinta-feira a polícia fez buscas nos endereços do rapaz, informou o g1, mas o suspeito não foi encontrado.