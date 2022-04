Jovem é morta pelo namorado em hospital após terminar relacionamento

Uma jovem de 29 anos foi assassinada a facadas em uma unidade de saúde em Cubatão, no estado de São Paulo. Ana Paula Trajano foi morta pelo namorado no ambiente em que trabalhava, conforme apontam apurações iniciais da Polícia Civil, de acordo com o g1. Ele foi preso por policiais militares do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

O crime, que aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (4), foi após o homem não ter aceitado o fim do relacionamento, no mesmo dia.

O irmão da jovem, Elvis Barbosa, afirmou ao g1 que a irmã e o suspeito estavam juntos há dois meses. "Ela pediu um tempo, e ele, não satisfeito, foi até a casa da minha mãe, pegou uma faca sem minha mãe ver, foi no serviço dela [vítima], ficou conversando com ela, e depois dela falar que não queria mais, ele a esfaqueou nove vezes", diz.

A mulher foi encontrada pelo 2º Baep já ensanguentada, no chão da Unidade de Saúde da Família (USF) Mário Covas, com uma multidão a envolvendo, e o homem tentando se desvencilhar das pessoas, que o detiveram.

A jovem não resistiu, e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cubatão, onde foi elaborado o boletim de ocorrência por homicídio qualificado. Posteriormente, foi realizada perícia no local, e a faca utilizada no crime foi apreendida.

A Prefeitura de Cubatão e a Secretaria de Saúde lamentaram a morte nas redes sociais, e confirmaram que a funcionáriafoi assassinada dentro da unidade.